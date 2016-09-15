На «Краю света» Стивен Сигал показал кино и похвалил айкидо

Кинофестиваль «Край света» приветствовал голливудского гостя: на Сахалин прибыл Стивен Сигал, актер, режиссер, сценарист, продюсер и музыкант, но главное — мастер боевых искусств, в течение 20 лет изучавший айкидо в Японии.



— Очень рад быть с вами. Здорово, что здесь, действительно на краю света, показывают кино и процветает такой прекрасный вид спорта, как айкидо. Сейчас вам покажут фильм — если он хороший, то мой, — пообещал актер на встрече со зрителями.

«Совершенное оружие» — боевик-антиутопия, где Сигал по обыкновению исполнил главную отрицательную роль — главы тоталитарного государства. Собственно, от антиутопии здесь только декорации. Сюжет картины довольно вторичен: против системы восстает киллер по кличке Кондор. Он отказывается уничтожить лидера противостоящих диктатору оппозиционеров и ударяется в бега. Практически весь фильм состоит из погонь и перестрелок, но в итоге, как и положено, добро побеждает зло.

Впрочем, не все зрители смогли досмотреть картину: остались лишь самые стойкие поклонники Сигала, которых не смутили холод и мелкий дождь. Творческая встреча проходила на площадке под открытым небом. Чтобы пообщаться со звездой, жители и гости города пришли заранее и терпеливо ждали начала мероприятия. Многие принесли с собой из дома пледы и термосы с горячим чаем. Всё это им пригодилось, так как Сигал опоздал на полчаса.



Больше всего его визиту обрадовались сахалинские спортсмены из местной федерации айкидо, устроившие специально для почетного гостя показательное выступление.

Сам же Сигал еще не успел адаптироваться к местному времени и, сославшись на усталость, не стал отвечать на вопросы зрителей. Однако обещал пройтись по красной дорожке на торжественной церемонии закрытия фестиваля и отметил, что остров произвел на него сильное впечатление в первую очередь необычной природой.



Сигал и Сахалин

У Стивена Сигала русские корни: его бабушка была родом из Владивостока. В числе наиболее известных фильмов кинематографиста широкого профиля — «Над законом», «Смерти вопреки», «Во имя справедливости», «Приказано уничтожить». Международный кинофестиваль «Край света» завершается 17 сентября. В конкурсе принимают участие картины из Швеции, Германии, Израиля, Таджикистана, России и других стран.