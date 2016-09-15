ЦИК контролирует регионы, где возможен срыв выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что такая ситуация примерно в 15 регионах России, где есть угроза нарушений и злоупотребления административным ресурсом. Она остается на контроле ЦИК. Из 60 регионов жалоб в ЦИК в ходе избирательной кампании практически не поступало.

По словам Памфиловой, в ЦИК нет жесткого критерия неблагополучности.

«Это ситуация, которая меняется. Посмотрим всё, по всем параметрам, кто у нас остается в зоне повышенного внимания. В таких регионах, в которых в той или иной степени мы считаем могут быть проявления злоупотреблений административным ресурсом, — число меняется, но в той или иной степени неблагополучности около 15 регионов остаются, которые требуют особого внимания», — уточнила она.

Из 5760 регионов практически не поступали жалобы, еще в ряде регионов есть отдельные факты, нарушения, но они не критичны, сказала глава ЦИК.

«Есть где серьезные нарушения, и мы ждем, и мы к этому готовы, вплоть до того — я уже предупредила, — если они будут, выборы будем отменять, дела будем передавать в прокуратуру», — резюмировала Памфилова.

Выборы в Государственную думу пройдут уже в это воскресенье, 18 сентября.