Генсек НАТО надеется обсудить с Лавровым сотрудничество РФ с альянсом

Сообщается, что организация внимательно рассмотрела предложения, представленные Москвой на последнем заседании Совет Россия–НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что надеется в ближайшее время обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сотрудничество Москвы с Североатлантическим альянсом.
Об этом сообщает пресс-служба военного блока по итогам встречи постпреда РФ при альянсе Александра Грушко с замгенсека организации Александром Вершбоу.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает обсудить эти вопросы и дальнейшие шаги с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшем будущем», — цитирует содержание сообщения агентство «РИА Новости».
В нем отмечается, что альянс внимательно рассмотрел предложения, представленные российской стороной на последнем заседании Совет Россия–НАТО.
Ранее Столтенберг во время своего визита в Тбилиси заявил, что у НАТО и России исключительно политический диалог, а других видов сотрудничества нет.
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