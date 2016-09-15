В Польше заявили о «сокрытии фактов» смоленской катастрофы

Глава минобороны Польши Антони Мачеревич собирается рассекретить архивы, для того чтобы воссоздать более объективную картину гибели президента Леха Качиньского
Глава минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что принял решение рассекретить архивные материалы, которые касаются гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.
По его словам, новая комиссия по расследованию крушения президентского лайнера, которая была созвана в Польше в феврале 2016 года, выявила «сокрытие фактов». Поэтому необходимо обнародовать документы для представления объективного хода расследования и решений предыдущей комиссии.
«Бесспорные доказательства сокрытия правды находились в архивах комиссии изучения авиаинцидентов гражданской авиации», — цитирует слова Мачеревича агентство «РИА Новости».
Напомним, Ту-154М потерпел крушение вблизи аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и большая часть высшего руководства страны. Согласно докладу Межгосударственного авиационного комитета, самолет рухнул из-за ошибки в действиях экипажа воздушного судна.
В июле 2016 года польская генеральная прокуратура заявила о необходимости повторного исследования останков жертв катастрофы. В ведомстве заявили, что якобы «подавляющее большинство медицинских отчетов, составленных сразу же после катастрофы российскими медиками, содержали существенные ошибки».
10 апреля 2016 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что правительство Дональда Туска сфальсифицировало отчет по авиакатастрофе под Смоленском. А глава польского государства Анджей Дуда заявил, что авиакатастрофа стала следствием халатности и небрежности в управлении страной.
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