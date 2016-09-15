«Аэрофлот» дал рекомендации о порядке перевозки Samsung Galaxy Note 7

Авиакомпания «Аэрофлот» рекомендовала своим пассажирам не использовать на борту во время перелета смартфоны Samsung Galaxy Note 7. Данные меры призваны обезопасить пассажиров и экипаж воздушного судна.

Авиакомпания предлагает не сдавать смартфоны этой модели в багаж, а на протяжении всего полета при перевозке на борту держать телефон выключенным. Заряжать устройство во время полета также нежелательно, пишет «Ридус».

Напомним, с 14 сентября компания Samsung приняла решение отозвать в Китае 1858 смартфонов Galaxy Note 7, произведенные с 20 июля по 5 августа и реализованные через официальный сайт Samsung до 1 сентября. Причиной отзыва смартфонов названы проблемы с батареей, из-за которой происходят непроизвольные возгорания гаджетов.



Австралийские авиакомпании Qantas Airways, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways уже запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту.

Азербайджанский национальный авиаперевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) из-за возможного взрыва батареи также рекомендует пассажирам не использовать на борту самолетов смартфоны Samsung Galaxy Note 7, передает «РИА Новости».



«На основании рекомендации EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) AZAL рекомендует пассажирам во время полета избегать использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 и не подключать их к электросети», — заявили в четверг в пресс-службе компании.



19 августа в 10 государствах начались продажи смартфонов Galaxy Note 7, начало продаж в России перенесено на пятницу.

