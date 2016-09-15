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Объявлен в розыск экс-начальник таможни Внуково генерал Юрий Шебуняев

Шебуняев объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции

Бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции. Шебуняеву заочно предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он объявлен в международный розыск», — рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

Уголовное дело в отношении Юрия Шебуняева возбуждено в августе. Примерно в то же время был подписан указ об отстранении генерала от должности. Следствие полагает, что Шебуняев может быть причастен к организации контрабандного канала поставки товаров из Турции.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Объявлен в розыск экс-начальник таможни Внуково генерал Юрий Шебуняев

Шебуняев объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции

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