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Четверг,
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В Латвии лиц другой национальности лишили возможности стать латышами

Теперь граждане Латвии, не имеющие латышский корней, не смогу указать в паспорте национальность «латыш»

Сейм Латвии принял поправки к закону о смене имени, фамилии и национальности, исключив из него положение о возможности для граждан нелатышского происхождения, в том числе «негражданам», указать в графе национальность «латыш».

Как передает агентство Delfi, согласно поправкам такой возможностью смогут воспользоваться лишь граждане с латышскими корнями.

Отмечается, что принятый законопроект нацелен на то, чтобы облегчить регистрацию гражданства для иностранцев латышского происхождения.

Ранее граждане, прожившие в Латвии не менее 15 лет, знающие язык и чувствующие свою принадлежность к латышской культуре могли указать свою национальность в паспорте как «латыш».

Таким образом, «латышами» не смогут стать, в том числе получившие латвийское гражданство​ бывшие «неграждане», две трети которых составляют этнические русские. Такой же возможности лишены их дети.

Всего в Латвии проживает 2 млн человек. Из них почти 44% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, а русский считается иностранным.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Латвии лиц другой национальности лишили возможности стать латышами

Теперь граждане Латвии, не имеющие латышский корней, не смогу указать в паспорте национальность «латыш»

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