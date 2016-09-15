В Латвии лиц другой национальности лишили возможности стать латышами

Сейм Латвии принял поправки к закону о смене имени, фамилии и национальности, исключив из него положение о возможности для граждан нелатышского происхождения, в том числе «негражданам», указать в графе национальность «латыш».



Как передает агентство Delfi, согласно поправкам такой возможностью смогут воспользоваться лишь граждане с латышскими корнями.

Отмечается, что принятый законопроект нацелен на то, чтобы облегчить регистрацию гражданства для иностранцев латышского происхождения.



Ранее граждане, прожившие в Латвии не менее 15 лет, знающие язык и чувствующие свою принадлежность к латышской культуре могли указать свою национальность в паспорте как «латыш».



Таким образом, «латышами» не смогут стать, в том числе получившие латвийское гражданство​ бывшие «неграждане», две трети которых составляют этнические русские. Такой же возможности лишены их дети.



Всего в Латвии проживает 2 млн человек. Из них почти 44% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, а русский считается иностранным.

