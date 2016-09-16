Дисквалификацию Шараповой могут сократить до одного года

6–7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) должен принять решение по апелляции российской теннисистки, экс-первой ракетки мира Марии Шараповой. По информации «Известий», которую подтвердили два источника в Федерации тенниса России (ФТР), дисквалификация 29-летней титулованной спортсменки будет сокращена с двух до одного года. Таким образом, Шарапова, скорее всего, сможет вернуться на корт после 26 января 2017 года.

— Комиссия экспертов CAS (три судьи) приняла доводы адвокатов Шараповой и согласилась снизить срок дисквалификации, наложенной Международной федерацией тенниса (ITF) за употребление мельдония, с двух до одного года, — сообщил источник «Известий». — Из-за сложности дела его решение откладывалось несколько раз. Точка в процессе будет поставлена в первую неделю октября.

Адвокат Марии Шараповой Джон Хэггерти отказался комментировать ситуацию до официального решения CAS по апелляции.

Апелляция Шараповой была зарегистрирована в CAS 9 июня 2016 года, на следующий день после публикации решения трибунала ITF о дисквалификации спортсменки на два года. Защитники Марии и ITF договорились c CAS о полной конфиденциальности процесса апелляции. Поэтому, кроме обязательных официальных сообщений, стороны не делают никаких публичных заявлений.

Известно, что адвокаты Марии апеллировали только по части решения трибунала ITF, которая относится к сроку дисквалификации. Вопрос о правильности включения мельдония в список запрещенных препаратов не рассматривался. Однако к делу были приложены материалы австрийских ученых о влиянии мельдония на спортивные результаты.



Стоит отметить, что 27 июля 2016 года было опубликовано научное исследование мельдония группой австрийских специалистов во главе со знаменитым профессором Вольфгангом Шоберсбергером. Из него можно сделать выводы, что научных доказательств того, что мельдоний является допингом и улучшает спортивные возможности, не существует. Помогает ли этот препарат спортсменам восстановиться быстрее? Это по-прежнему вопрос дискуссии, твердых доказательств этому нет.

Исследования Шоберсбергера, открытость спортсменки и высококлассная работа адвокатов Шараповой, видимо, убедили судей CAS в слишком жестком наказании теннисистки со стороны трибунала ITF.

15 августа в интервью «Известиям» президент ФТР Шамиль Тарпищев также заявил, что срок дисквалификации Марии Шараповой будет снижен.



— Нельзя говорить, но я думаю, что с января 2017 года она начнет играть, — сказал тогда Тарпищев.

Напомним, 7 марта пятикратная победительница турниров «Большого шлема» на экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявила о положительном допинг-тексте на мельдоний, который был взят у нее во время Открытого чемпионата Австралии (18–31 января 2016 года). По словам Марии, она не знала, что мельдоний запрещен к употреблению с 1 января 2016 года.

Новый список запрещенных препаратов WADA на 2016 год был опубликован на сайте антидопинговой организации 29 сентября 2015 года. 7 декабря 2015 года он был опубликован в специальном разделе сайта ITF, доступ к которому имеют только спортсмены, их тренеры и агенты. 18 декабря Мария получила e-mail «Новости для игроков» от ИТФ. В нем существовала ссылка к антидопинговой программе, но не было объяснения про изменения в списке.

— 18 декабря я действительно получила e-mail «Новости для игроков», — написала в своем аккаунте в Facebook российская теннисистка. — Он вел на информационное сообщение на сайте с кучей информации о переездах, предстоящих турнирах, рейтингах, статистике, с доской объявлений, поздравлениями с днями рождения и антидопинговыми новостями. В общем, чтобы узнать об этом «предупреждении», надо было открыть e-mail под темой, не имеющей ничего общего с антидопинговой программой, открыть страницу, войти в свой аккаунт, искать, кликать, искать, кликать, искать, кликать, пролистывать и читать. Возможно, кто-то в прессе считает это «предупреждением».

Шарапова никогда не скрывала употребление мельдония. В 2006 году у теннисистки нашли первые признаки диабета, к которому у нее есть предрасположенность. Также у Марии возникали проблемы с недостатком магния, результаты ЭКГ были нестабильными, и в итоге семейный доктор прописал ей этот препарат.

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