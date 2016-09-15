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Самолет авиакомпании «Грозный Авиа» заблокировали в аэропорту Воронежа

В авиакомпании считают, что лайнер задержан за чужие долги

Администрация аэропорта Воронежа заблокировала самолет авиакомпании «Грозный Авиа» тяжелой техникой и не дает воздушному судну вылететь в столицу Чечни. Об этом сообщил летный директор авиаперевозчика Ануар Кундетов.

«Аэропорт Воронежа не выпускает наш самолет. Запрет от генерального директора аэропорта Белевича якобы за долги. Мы ничего не должны. Это абсолютно незаконно», — цитирует слова Кундетова агентство «Интерфакс».

Кундетов пояснил, что у авиакомпании нет долгов, а задолженность есть у фирмы «Компас», которая арендовала самолет у авиакомпании.

Он отметил, что юристы авиакомпании уже направили письма по этому вопросу в транспортную прокуратуру и генеральному директору воздушной гавани Александру Белевичу.

По его словам, рейс, который выполняет «Грозный Авиа», чисто технический, необходимо перегнать лайнер из Воронежа на базу в Грозный.

Как сообщает агентство, администрация воздушной гавани отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Воронеж сообщает, что авиалайнеру разрешили вылет.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Самолет авиакомпании «Грозный Авиа» заблокировали в аэропорту Воронежа

В авиакомпании считают, что лайнер задержан за чужие долги

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