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Минтранс: к запуску Керченского моста необходимо обновить парк поездов

Предполагается закупить около 40 локомотивов и тысячу вагонов

Обновление парка подвижного состава необходимо завершить к моменту запуска Керченского моста на территории Республики Крым. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов на заседании президиума Госсовета.

«Необходимо обновление подвижного состава, чтобы к моменту запуска моста можно было эксплуатировать современные комфортные поезда на Крымском направлении. Здесь необходима закупка нового парка из расчета 15 пар поездов в сутки, это порядка 1 тыс. вагонов и 40 локомотивов», — сказал он.

Министр также затронул вопросы развития пригородных железнодорожных перевозок на территории полуострова, для которых, по словам Соколова, необходимо 14 десятивагонных составов, сообщает RNS.

По словам министра, обсуждается вопрос частичного финансирования развития инфраструктуры Крыма и подвижного состава за счет привлечения внебюджетных средств. «Данные закупки, кстати, могут стать поддержкой отечественного машиностроения», - сказал он.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Минтранс: к запуску Керченского моста необходимо обновить парк поездов

Предполагается закупить около 40 локомотивов и тысячу вагонов

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