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Четверг,
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Поезд и грузовик столкнулись во Франции

Ранены два десятка человек, на месте работают спасатели

Поезд TER, следовавший из Марселя (Буш-дю-Рон) в Бриансон (Верхние Альпы), столкнулся с грузовиком в Экс-ан-Провансе в четверг днем.

Столкновение произошл в районе Пей Бланк, пишет Le Bien Repablic.

В результате аварии два десятка человек легко ранены.

Власти Верхних Альп заявили, что на место сразу прибыли спасатели.

Движение поездов прервано.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Поезд и грузовик столкнулись во Франции

Ранены два десятка человек, на месте работают спасатели

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