Поезд и грузовик столкнулись во Франции

Ранены два десятка человек, на месте работают спасатели
Поезд TER, следовавший из Марселя (Буш-дю-Рон) в Бриансон (Верхние Альпы), столкнулся с грузовиком в Экс-ан-Провансе в четверг днем.
Столкновение произошл в районе Пей Бланк, пишет Le Bien Repablic.
В результате аварии два десятка человек легко ранены.
Collision entre un TER et un camion à Aix-en-Provencehttps://t.co/IfetXpX4uR pic.twitter.com/gvtofELsAA— Lebienpublic (@Lebienpublic) 15 сентября 2016 г.
Власти Верхних Альп заявили, что на место сразу прибыли спасатели.
Движение поездов прервано.