Поезд и грузовик столкнулись во Франции

Поезд TER, следовавший из Марселя (Буш-дю-Рон) в Бриансон (Верхние Альпы), столкнулся с грузовиком в Экс-ан-Провансе в четверг днем.

Столкновение произошл в районе Пей Бланк, пишет Le Bien Repablic.

В результате аварии два десятка человек легко ранены.

Власти Верхних Альп заявили, что на место сразу прибыли спасатели.

Движение поездов прервано.