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Между Сочи и Ялтой организуют морское и воздушное сообщение

Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал главе Минтранса Максиму Соколову

Президент России Владимир Путин дал поручение министру транспорта Максиму Соколову проработать вопрос о создании авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой.

Российский лидер выразил уверенность, что подобные маршруты должны быть открыты во время туристического сезона и будут пользоваться спросом у туристов.

Морское и авиационное сообщение между Ялтой и Сочи должно быть организовано с 2017 года.

«Проработайте этот вопрос, мне доложите, и на следующий год сделайте. И авиационное сообщение, и морское», — сказал Путин во время заседания Госсовета, проходящего сегодня в Крыму.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Между Сочи и Ялтой организуют морское и воздушное сообщение

Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал главе Минтранса Максиму Соколову

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