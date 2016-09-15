Между Сочи и Ялтой организуют морское и воздушное сообщение

Президент России Владимир Путин дал поручение министру транспорта Максиму Соколову проработать вопрос о создании авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой.



Российский лидер выразил уверенность, что подобные маршруты должны быть открыты во время туристического сезона и будут пользоваться спросом у туристов.

Морское и авиационное сообщение между Ялтой и Сочи должно быть организовано с 2017 года.

«Проработайте этот вопрос, мне доложите, и на следующий год сделайте. И авиационное сообщение, и морское», — сказал Путин во время заседания Госсовета, проходящего сегодня в Крыму.