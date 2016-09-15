Московские школьники пройдут военные сборы в казармах. Начальная военподготовка для столичных учеников будет организована на базе отдельного Севастопольского мотострелкового соединения, расквартированного в Москве.



Программа подготовки учеников составлена с учетом их возраста, дети будут жить в казармах, изучать бронетехнику и экипировку, а также стрелять из автомата Калашникова, сообщает ОТР.

В пятидневных сборах до конца текущего учебного года посменно примут участие более 5 тыс. учеников школ, центров образования и кадетских корпусов.



Во время сборов школьники будут жить в казарме по распорядку дня военнослужащих, измененному с учетом их возраста.

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