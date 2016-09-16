Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что смотреть в выходные
Фото: Universal Pictures
«Волки и овцы»
Интерпретация комедии Александра Островского открывает совершенно новые грани произведения. Знакомый сюжет про аферы с векселями подается остро и подчас гротескно. Режиссер Ма Чжен Хун не настаивает на ассоциациях с современной жизнью, да это и не нужно — они приходят сами собой.
16 сентября, 19.00; «Мастерская П. Фоменко», Новая сцена (Большой зал)
«Три сестры»
Театральное осмысление чеховского мира в постановке Андрея Кончаловского. Создавая сложное сценическое многоголосье, интерпретируя характеры персонажей с неожиданной, а иногда остроиронической интонацией, «оркестр» актеров-исполнителей заставит зрителей по-новому взглянуть на давно знакомых героев Чехова.
17 сентября, 19.00; Государственный академический театр имени Моссовета
«Горький. Дно. Высоцкий»
Студенты актерского факультета 4-го курса Школы-студии МХАТ покажут на сцене театра свой дипломный музыкальный спектакль. Классический текст горьковского «Дна» в нем переплетается с песнями Владимира Высоцкого.
18 сентября, 19.00; Филиал Московского драматического театра имени Пушкина
«Тартюф»
Фото: mbronnaya.ru
Фото: mbronnaya.ru
Целое созвездие артистов было собрано режиссером Павлом Сафроновым, чтобы показать зрителям свое видение мольеровского «Тартюфа». Образ главного героя создаст народный артист Виктор Сухоруков.
18 сентября, 19.00; Театр на Малой Бронной
«Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…»
Выставка турецкой фотографии XIX века «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…» из собрания Павла и Анастасии Хорошиловых иллюстрирует Константинополь второй половины позапрошлого столетия. Благодаря редким сохранившимся снимкам посетители выставки познакомятся с историей одного из красивейших городов мира.
С 17 сентября по 16 октября; Мультимедиа Арт Музей
Women in gold
Фото предоставлено PUIG
Фото предоставлено PUIG
Фотопроект знаменитого актера Антонио Бандераса представляет из себя серию из 22 женских снимков. Пытаясь раскрыть суть женской уникальности, звезда Голливуда показывает характер героинь во всех красках.
До 31 ноября; Мультимедиа Арт Музей
«Рафаэль. Поэзия образа»
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Продолжая череду резонансных выставок, Пушкинский музей впервые в России демонстрирует 11 работ Рафаэля. Портреты великого художника эпохи Возрождения прибыли из Галереи Уффици и других итальянских собраний.
Зрители смогут увидеть такие шедевры, как «Автопортрет» (1506), «Мадонна Грандука» (1505) и «Экстаз святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной» (1515).
До 11 декабря; Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
«Элизии»
Фото: rusimp.su/Валерий Кошляков
Фото: rusimp.su/Валерий Кошляков
Музей русского импрессионизма обновил экспозицию, представив сольный проект нашего современника Валерия Кошлякова. Один из самых дорогих ныне живущих российских художников создал специально для музея серию разноплановых арт-объектов. Экспозиция включает не только живопись с элементами коллажа, но и инсталляции от пола до потолка, скульптурные композиции из подручных материалов и даже хлам со свалки.
До 27 ноября; Музей русского импрессионизма
«Булгаков vs Маяковский»
Фото: пресс-служба Команда +1/Иван Ерофеев
Фото: пресс-служба Команда +1/Иван Ерофеев
В галерее «На Шаболовке» открылась выставка, рассказывающая о непростых отношениях гениев прозы и поэзии — Михаила Булгакова и Владимира Маяковского. Концепция экспозиции выстроена вокруг игры в бильярд, любовь к которой объединяла двух гениев. На выставке представлено более 200 экспонатов, некоторые из них выставляются впервые.
До 16 октября; Галерея «На Шаболовке»
«Сотворение мира» Й. Гайдна
Самое масштабное событие фестиваля Российского национального оркестра — исполнение оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира» в Концертном зале имени Чайковского. Нечасто звучащее произведение для солистов, хора и оркестра — позднее сочинение старшего из венских классиков, известного публике в первую очередь своими симфониями и сонатами.
В исполнении примут участие солисты из России, Бельгии и Австралии и вокальный ансамбль «Интрада». За дирижерский пульт встанет худрук РНО Михаил Плетнев.
18 сентября, 19.00; Концертный зал им. П.И. Чайковского
Концерт Жанны Агузаровой
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Российская Леди Гага и по совместительству марсианка Жанна Агузарова даст сольный концерт в клубе YotaSpace. Организаторы обещают, что на шоу прозвучат не только песни сольного периода творческой деятельности артистки, но и хиты группы «Браво».
16 сентября, 20.00; YotaSpace
Трансляция оперы «Симон Бокканегра» на фасаде Большого театра
Коллектив театра La Scala завершает свои гастроли в Москве. Финальной точкой станет исполнение «Симона Бокканегры», которое смогут услышать не только счастливцы, купившие билеты в Большой, но и все прохожие на Театральной площади.
Спектакль будет транслироваться в реальном времени на экран перед Большим театром. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно.
16 сентября, 19.00; Театральная площадь
«Бриджит Джонс-3»
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Режиссер: Шэрон Магуайр, в ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт
Долгожданное возвращение любимицы миллионов женщин — невезучей простушки Бриджит. Рене Зеллвегер вернулась к своей самой звездной роли: на этот раз обаятельная мисс Джонс умудряется закрутить роман сразу с двумя мужчинами — бывшим Марком и нынешним Джеком. Вроде Джек всем хорош, но сердцу не прикажешь, и вот уже Бриджит сама не знает, от кого из них беременна. А оба претендента на роль отца отступать не собираются...
«Жених»
Фото предоставлено агентством «Сарафан»
Фото предоставлено агентством «Сарафан»
Режиссер: Александр Незлобин, в ролях: Сергей Светлаков, Светлана Смирнова-Марцинкевич
В режиссерском дебюте резидента Comedy Club Александра Незлобина тоже складывается любовный треугольник. Гельмут едет из Берлина в русскую глубинку — сделать предложение красавице Алене. Та вроде бы согласна, но все дело портит неожиданно заявившийся бывший муж Алены, Толян, который хочет вернуть жену и конкуренту вовсе не рад.
«Сноуден»
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Режиссер: Оливер Стоун, в ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Мелисса Лео
Байопик знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна расскажет всему миру о том, кто такой Эдвард Сноуден и почему он пошел против ЦРУ. Специально для встречи со Сноуденом Стоун приезжал в Россию, где бывший агент скрывается от американских спецслужб.