Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Волки и овцы»

Интерпретация комедии Александра Островского открывает совершенно новые грани произведения. Знакомый сюжет про аферы с векселями подается остро и подчас гротескно. Режиссер Ма Чжен Хун не настаивает на ассоциациях с современной жизнью, да это и не нужно — они приходят сами собой.

16 сентября, 19.00; «Мастерская П. Фоменко», Новая сцена (Большой зал)

«Три сестры»

Театральное осмысление чеховского мира в постановке Андрея Кончаловского. Создавая сложное сценическое многоголосье, интерпретируя характеры персонажей с неожиданной, а иногда остроиронической интонацией, «оркестр» актеров-исполнителей заставит зрителей по-новому взглянуть на давно знакомых героев Чехова.

17 сентября, 19.00; Государственный академический театр имени Моссовета

«Горький. Дно. Высоцкий»

Студенты актерского факультета 4-го курса Школы-студии МХАТ покажут на сцене театра свой дипломный музыкальный спектакль. Классический текст горьковского «Дна» в нем переплетается с песнями Владимира Высоцкого.

18 сентября, 19.00; Филиал Московского драматического театра имени Пушкина

«Тартюф»

Фото: mbronnaya.ru



Целое созвездие артистов было собрано режиссером Павлом Сафроновым, чтобы показать зрителям свое видение мольеровского «Тартюфа». Образ главного героя создаст народный артист Виктор Сухоруков.

18 сентября, 19.00; Театр на Малой Бронной



«Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…»

Выставка турецкой фотографии XIX века «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…» из собрания Павла и Анастасии Хорошиловых иллюстрирует Константинополь второй половины позапрошлого столетия. Благодаря редким сохранившимся снимкам посетители выставки познакомятся с историей одного из красивейших городов мира.

С 17 сентября по 16 октября; Мультимедиа Арт Музей

Women in gold

Фото предоставлено PUIG ​​​​​​​



Фотопроект знаменитого актера Антонио Бандераса представляет из себя серию из 22 женских снимков. Пытаясь раскрыть суть женской уникальности, звезда Голливуда показывает характер героинь во всех красках.

До 31 ноября; Мультимедиа Арт Музей

«Рафаэль. Поэзия образа»

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



Продолжая череду резонансных выставок, Пушкинский музей впервые в России демонстрирует 11 работ Рафаэля. Портреты великого художника эпохи Возрождения прибыли из Галереи Уффици и других итальянских собраний.

Зрители смогут увидеть такие шедевры, как «Автопортрет» (1506), «Мадонна Грандука» (1505) и «Экстаз святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной» (1515).

До 11 декабря; Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

«Элизии»

Фото: rusimp.su/Валерий Кошляков



Музей русского импрессионизма обновил экспозицию, представив сольный проект нашего современника Валерия Кошлякова. Один из самых дорогих ныне живущих российских художников создал специально для музея серию разноплановых арт-объектов. Экспозиция включает не только живопись с элементами коллажа, но и инсталляции от пола до потолка, скульптурные композиции из подручных материалов и даже хлам со свалки.

До 27 ноября; Музей русского импрессионизма

​​​​​​​«Булгаков vs Маяковский»

Фото: пресс-служба Команда +1/Иван Ерофеев



В галерее «На Шаболовке» открылась выставка, рассказывающая о непростых отношениях гениев прозы и поэзии — Михаила Булгакова и Владимира Маяковского. Концепция экспозиции выстроена вокруг игры в бильярд, любовь к которой объединяла двух гениев. На выставке представлено более 200 экспонатов, некоторые из них выставляются впервые.

До 16 октября; Галерея «На Шаболовке»

«Сотворение мира» Й. Гайдна

Самое масштабное событие фестиваля Российского национального оркестра — исполнение оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира» в Концертном зале имени Чайковского. Нечасто звучащее произведение для солистов, хора и оркестра — позднее сочинение старшего из венских классиков, известного публике в первую очередь своими симфониями и сонатами.

В исполнении примут участие солисты из России, Бельгии и Австралии и вокальный ансамбль «Интрада». За дирижерский пульт встанет худрук РНО Михаил Плетнев.

18 сентября, 19.00; Концертный зал им. П.И. Чайковского

Концерт Жанны Агузаровой

Фото: ТАСС/Илья Питалев ​​​​​​​



Российская Леди Гага и по совместительству марсианка Жанна Агузарова даст сольный концерт в клубе YotaSpace. Организаторы обещают, что на шоу прозвучат не только песни сольного периода творческой деятельности артистки, но и хиты группы «Браво».

16 сентября, 20.00; YotaSpace

Трансляция оперы «Симон Бокканегра» на фасаде Большого театра

Коллектив театра La Scala завершает свои гастроли в Москве. Финальной точкой станет исполнение «Симона Бокканегры», которое смогут услышать не только счастливцы, купившие билеты в Большой, но и все прохожие на Театральной площади.



Спектакль будет транслироваться в реальном времени на экран перед Большим театром. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно.



16 сентября, 19.00; Театральная площадь

«Бриджит Джонс-3»

Фото: Universal Pictures



Режиссер: Шэрон Магуайр, в ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт

Долгожданное возвращение любимицы миллионов женщин — невезучей простушки Бриджит. Рене Зеллвегер вернулась к своей самой звездной роли: на этот раз обаятельная мисс Джонс умудряется закрутить роман сразу с двумя мужчинами — бывшим Марком и нынешним Джеком. Вроде Джек всем хорош, но сердцу не прикажешь, и вот уже Бриджит сама не знает, от кого из них беременна. А оба претендента на роль отца отступать не собираются...



«Жених»

Фото предоставлено агентством «Сарафан»



Режиссер: Александр Незлобин, в ролях: Сергей Светлаков, Светлана Смирнова-Марцинкевич

В режиссерском дебюте резидента Comedy Club Александра Незлобина тоже складывается любовный треугольник. Гельмут едет из Берлина в русскую глубинку — сделать предложение красавице Алене. Та вроде бы согласна, но все дело портит неожиданно заявившийся бывший муж Алены, Толян, который хочет вернуть жену и конкуренту вовсе не рад.



«Сноуден»

Фото: Централ Партнершип



Режиссер: Оливер Стоун, в ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Мелисса Лео

Байопик знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна расскажет всему миру о том, кто такой Эдвард Сноуден и почему он пошел против ЦРУ. Специально для встречи со Сноуденом Стоун приезжал в Россию, где бывший агент скрывается от американских спецслужб.