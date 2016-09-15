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Путин подарил Медведеву на день рождения картину «В цеху»

Президент России вручил ее премьер-министру лично на заседании президиума правительства

Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь прошедшего накануне дня рождения премьера.

14 сентября Дмитрий Медведев отметил свое 51-летие, Владимир Путин поздравил его только по телефону, а в четверг в ходе заседания президиума правительства президент смог поздравить премьера лично.

Подарком стала картина «В цеху», которую Путин передал Медведеву.

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», — прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Путин подарил Медведеву на день рождения картину «В цеху»

Президент России вручил ее премьер-министру лично на заседании президиума правительства

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