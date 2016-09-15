Путин потребовал не осваивать средства, а строить дороги

В Крыму президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета по вопросам развития транспортной системы Юга России. Главные темы совещания - строительство моста в Крым, развитие железнодорожных веток, модернизация портов, ремонт автомобильных дорог, строительство новых терминалов в аэропортах.

- Уже сейчас на Азово-Черноморский бассейн приходится более трети всего идущего через российские порты грузопотока. Южный федеральный округ играет значимую роль в обеспечении экспортно-импортных перевозок, в том числе в рамках международных транспортных коридоров, таких, например, как «Север–Юг». Необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Чёрному и Каспийскому морям, развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и трансграничных перевозок. При этом мы должны исходить не только из текущих потребностей, но и работать на перспективу, анализировать, как будут выглядеть пассажирские и грузовые потоки через пять и десять лет, учитывать развитие интеграционных процессов, деятельность таких структур, как Организация Черноморского экономического сотрудничества, - сказал президент.

До начала совещания со стройкой моста и подходов к нему в районе Керчи ознакомился председатель правительства Дмитрий Медведев. Глава государства Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что возведение подходов к мосту не должно отставать от строительства самого перехода.

- Особая тема нашего обсуждения – строительство Керченского моста. Это, безусловно, важнейший общенациональный проект. Мост обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны, создаст дополнительные возможности для экономического роста. Строительство идёт хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост: нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма. Вновь повторю, транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом, - подчеркнул Владимир Путин.

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

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Комментируя расширение портовой инфраструктуры, президент поручил разобраться с разрешительными документами для компании «ОТЭКО», которая строит новый порт в Тамани. Министр транспорта Максим Соколов заверил, что разрешение могут дать хоть завтра, главное, чтобы дополнительные соглашения подписал инвестор. Глава государства возразил, что условия могут быть поставлены такие, что инвестор никогда ничего не подпишет.

- Осталось, чтобы он веревку сам принес, чтобы его повесили, - сказал Владимир Путин.

О ремонте трассы «Таврида» рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Крыму на автодорожное хозяйство только в этом году выделено 18 млрд рублей.

- Задача не деньги освоить, а дороги строить, - напомнил Владимир Путин.

Президент также поручил Минтрансу проработать вопрос организации авиасообщения между Сочи и Симферополем и пассажирских морских перевозок по маршруту Сочи-Ялта.

В конце совещания Владимир Путин напомнил, что у Дмитрия Медведева вчера был день рождения. Президент поздравил премьера и подарил картину.

- Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается, картина называется «В цеху», - прокомментировал подарок президент.

После заседания Владимир Путин решил сам осмотреть стройку моста через Керченский пролив, чтобы убедиться в том, что все идет по графику.