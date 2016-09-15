«Известия» собирают круглый стол по Парижскому соглашению о климате

Газета «Известия» 19 сентября проведет круглый стол на тему «Экологизация угольной отрасли России в контексте Парижского протокола об изменении климата». Эксперты обсудят, каким образом это соглашение может отразиться на угольной отрасли страны, стоит ли заниматься ее развитием или пора переключаться на альтернативные источники энергии. Обсуждаться будут и экономические аспекты Парижского соглашения.

Ранее «Известия» сообщали, что Россия может отложить ратификацию Парижского соглашения до 2020 года. Документ предусматривает введение углеродного сбора — платы за выбросы парниковых газов, что крайне беспокоит российских бизнесменов. По различным оценкам, ущерб для отечественной экономики от введения углеродного сбора может составить от $40 млрд до $100 млрд.



В круглом столе примут участие представители отрасли, профильных министерств и науки. Среди приглашенных экспертов профессор, ректор МЭИ Николай Рогалев, замгендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ Игорь Кожуховский; глава консорциума «Феникс» Андрей Калачев; гендиректор Национальной топливной компании Константин Алексеев; эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова и др.

Круглый стол состоится 19 сентября в 13.00 в конференц-зале «Известий» по адресу: Партийный переулок, д. 1, к. 57, стр. 3. Аккредитация журналистов возможна до 17 сентября включительно по e-mail: info@esipova.ru или по телефону: +7-985-222-75-12.