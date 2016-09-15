Матвиенко: мы поддерживаем взаимодействие России и Испании

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем сената Генеральных кортесов Пио Гарсиа-Эскудеро на полях Европейской конференции глав парламентов отметила важную роль парламентской дипломатии в отношениях между Россией и Испанией.

Помимо Матвиенко, в беседе принял участие председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

По словам главы Совфеда, Испания всегда была для России дружественной страной.

«Мы поддерживаем взаимодействие российских и испанских регионов, так как это очень важно и с политической, и с экономической точек зрения», — подчеркнула она.

Матвиенко особо отметила важную роль парламентской дипломатии в отношениях между странами. Она высказалась за активизацию двусторонних парламентских связей и предложила профильным комитетам обоих парламентов обсудить «дорожную карту» взаимодействия.

В свою очередь, Пио Гарсиа-Эскудеро согласился с необходимостью сохранять диалог между странами. Он отметил, что парламентская дипломатия является важным инструментом международных отношений.