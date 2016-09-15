В Москве задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки 17 лет

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.



Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».



Мужчина дал признательные показания, пишут Дни.Ру.



«В ближайшее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.



«По версии следствия, 13 сентября 2016 года, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по 2-му Крестовскому переулку в Москве, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера», — цитирует агентство городских новостей «Москва» старшего помощника руководителя ведомства Юлию Иванову.



Злоумышленник познакомился с девушкой в соцсетях. Он предложил ей помочь с устройством на работу официанткой и пройти собеседование в вымышленном кафе.

