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В Москве задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки 17 лет

Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина дал признательные показания, пишут Дни.Ру

«В ближайшее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.

«По версии следствия, 13 сентября 2016 года, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по 2-му Крестовскому переулку в Москве, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера», — цитирует агентство городских новостей «Москва» старшего помощника руководителя ведомства Юлию Иванову.

Злоумышленник познакомился с девушкой в соцсетях. Он предложил ей помочь с устройством на работу официанткой и пройти собеседование в вымышленном кафе.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки 17 лет

Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»

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