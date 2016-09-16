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Сибирской культуре придадут инновационное ускорение

Многопрофильная институция в Новосибирске объединит оперный театр, консерваторию, специальную музыкальную школу и хореографический колледж

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Новосибирске появится Многофункциональный культурно-образовательный центр Сибири. Он объединит возможности нескольких федеральных учреждений, базирующихся в сибирской столице. Это — Театр оперы и балета (НОВАТ), Консерватория им. М.И. Глинки, Специальная музыкальная школа и Хореографический колледж. 

О создании центра в ходе поездки по сибирскому региону объявил министр культуры РФ Владимир Мединский. По информации «Известий», поддержка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого уже получена — еще в марте 2016 года он направил в адрес министра письмо, где просил поддержать инициативу создания федерального культурно-образовательного центра.

— Динамичное развитие культуры Сибири требует поиска новых управленческих решений, внедрения инновационных технологий, — отметил в беседе с «Известиями» один из инициаторов проекта, ректор Новосибирской консерватории, профессор Константин Курленя. — Организациям федерального подчинения необходима творческая кооперация, обеспечивающая кадровое и художественное воспроизводство на самом высоком уровне.

Попытка создания подобной организации в отдельно взятом городе уже предпринималась в 2013 году, когда, ратуя за повышение уровня музыкально-театрального искусства, директор Мариинского театра Валерий Гергиев предложил объединить главные профильные институции Санкт-Петербурга в Национальный центр академического театрального и хореографического искусств.

В состав центра на базе Мариинского театра предполагалось включить Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, Академию русского балета имени Вагановой (АРБ) и Российский институт истории искусств (РИИИ). Замысел не был реализован — руководители этих учреждений предпочли сохранить самостоятельность.

— По сути, Гергиев опередил время, но он натолкнулся на амбиции теперь уже бывших руководителей петербургских учреждений культуры, не вникнувших в смысл его предложения, — прокомментировал "Известиям" министр Владимир Мединский. — Речь шла о создании добровольной ассоциации с целью выработки единой политики. Теперь эта идея реализуется в Сибирском Федеральном округе. В данном случае, это была инициатива снизу. Ко мне обратился губернатор, я доложил о всех предложениях полномочному представителю президента в СФО, он их поддержал. Возможно, Сергей Меняйло возглавит попечительский совет нового центра.

По информации «Известий», в Новосибирске, в отличие от Северной столицы, культурные институции не предполагается переподчинять Театру оперы и балета (НОВАТ). Появление центра-кластера также не означает слияния бюджетных источников входящих в него учреждений. Все федеральные структуры — школа, колледж, консерватория и театр — сохраняют юридическое лицо, банковский счет и несут ответственность за свою деятельность.

Справка «Известий»

Новосибирск — крупнейший в Сибирском и Дальневосточном округах центр музыкального, оперного и балетного искусства. Эти виды художественного творчества представлены в городе полным циклом: от учебных заведений, дающих профессиональное образование, до музыкальных театров и концертных организаций.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Сибирской культуре придадут инновационное ускорение

Сибирской культуре придадут инновационное ускорениеМногопрофильная институция в Новосибирске объединит оперный театр, консерваторию, специальную музыкальную школу и хореографический колледж

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