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В Москве автоледи погибла в ДТП

На юго-востоке Москвы автомобиль Opel на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes, в ДТП погибла автоледи

Opel и Mercedes попали в ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла у дома № 18 по Привольной улице. По словам очевидцев, Opel, следовавший на высокой скорости, врезался в Mercedes, погибла водитель первой иномарки.

Тело погибшей из салона извлекли сотрудники МЧС, причины ДТП выясняются.

«Автомобиль марки Opel по невыясненным причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes, это произошло возле дома № 18 на Привольной улице. В аварии погибла водитель Opel», — рассказали в правоохранительных органах Москвы.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Москве автоледи погибла в ДТП

На юго-востоке Москвы автомобиль Opel на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes, в ДТП погибла автоледи

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