В Москве автоледи погибла в ДТП

Opel и Mercedes попали в ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла у дома № 18 по Привольной улице. По словам очевидцев, Opel, следовавший на высокой скорости, врезался в Mercedes, погибла водитель первой иномарки.

Тело погибшей из салона извлекли сотрудники МЧС, причины ДТП выясняются.

«Автомобиль марки Opel по невыясненным причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes, это произошло возле дома № 18 на Привольной улице. В аварии погибла водитель Opel», — рассказали в правоохранительных органах Москвы.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».