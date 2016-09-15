Косачев: без России ПАСЕ не может реализовать свой потенциал

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что без России ПАСЕ не может в полной мере реализовать свой потенциал.

По словам Косачева, в кулуарах ассамблеи наблюдаются серьезные качественные изменения отношения к России и российской делегации в ПАСЕ.

«Это сдвиг в правильном направлении. Он еще не приобрел качественного характера. Я не могу сказать, что произошел перелом, но накопились все необходимые предпосылки к тому, чтобы это случилось», — подчеркнул он.

Сенатор уточнил, что, по его мнению, для этого ассамблее потребуется внести изменения в правила процедуры принятия решений.

«Например, многие из них принимались меньшинством без учета точки зрения большинства», — отметил он.

Косачев сказал, что недалек уже тот момент, когда Россия в полном объеме возобновит свое участие в деятельности ПАСЕ.

«Естественно, при условии, что не будет никаких дискриминационных решений в отношении нашей делегации», — резюмировал он.