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Четверг,
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Косачев: без России ПАСЕ не может реализовать свой потенциал

Сенатор уверен, что ассамблее потребуется поменять процедуру принятия решений

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что без России ПАСЕ не может в полной мере реализовать свой потенциал.

По словам Косачева, в кулуарах ассамблеи наблюдаются серьезные качественные изменения отношения к России и российской делегации в ПАСЕ.

«Это сдвиг в правильном направлении. Он еще не приобрел качественного характера. Я не могу сказать, что произошел перелом, но накопились все необходимые предпосылки к тому, чтобы это случилось», — подчеркнул он.

Сенатор уточнил, что, по его мнению, для этого ассамблее потребуется внести изменения в правила процедуры принятия решений.

«Например, многие из них принимались меньшинством без учета точки зрения большинства», — отметил он.

Косачев сказал, что недалек уже тот момент, когда Россия в полном объеме возобновит свое участие в деятельности ПАСЕ.

«Естественно, при условии, что не будет никаких дискриминационных решений в отношении нашей делегации», — резюмировал он.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Косачев: без России ПАСЕ не может реализовать свой потенциал

Сенатор уверен, что ассамблее потребуется поменять процедуру принятия решений

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