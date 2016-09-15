ЕР поручила отделениям обеспечить прозрачность и легитимность выборов

Все политические партии в преддверии выборов в Госдуму должны обеспечить легитимность избирательного процесса, партия «Единая Россия» уже дала своим региональным отделениям задачу провести выборы прозрачно и открыто.



Об этом в четверг, 15 сентября, по итогам заседания Центрального избирательного штаба Партии в режиме видеоконференции заявил тележурналист Евгений Ревенко.



«У нас была достаточно активная и серьезная избирательная кампания, которая сейчас завершается. И задача всех политических партий - обеспечить ее качественное завершение и легитимность выборов. А также возможность для избирателей проголосовать так, как они посчитают нужным», — сказал журналист.



По словам Ревенко, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала все возможное для того, чтобы довести до ТИКов и УИКов указания о том, как необходимо провести голосование. «Что касается «Единой России», то региональным отделениям даны указания обеспечить прозрачность и легитимность выборов. Никакой иной задачи партийным структурам на местах не ставится. Для нас самое главное, чтобы 18 сентября на выборы пришло максимальное количество людей, и они проголосовали так, как они считают нужным. Чтобы никто не посмел помешать избирателю», — подчеркнул Ревенко.



Журналист также упомянул о том, что для него данная предвыборная избирательная кампания стала первой. «Это очень интересный творческий процесс, где приходилось не только креативить, но и самому принимать участие в многочисленных встречах с интересными людьми. Я погрузился в проблемы нескольких регионов. И в процессе кампании у меня сформировался большой портфель тех самых наказов избирателей, с которыми нужно будет работать при любом исходе голосования. Мы не имеем права обмануть ожидания людей», — добавил Ревенко.