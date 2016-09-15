Медведеву понравился подарок Путина на день рождения

Премьер-министр назвал поздравление главы государства великолепным
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что ему очень понравился подарок президента России Владимира Путина к его дню рождения.
«Великолепно», — ответил он на вопрос журналистов. Слова премьера приводит агентство «РИА Новости».
Напомним, на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Керчи в четверг, Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь 51-летия премьера.
«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», —прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.
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