Медведеву понравился подарок Путина на день рождения

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что ему очень понравился подарок президента России Владимира Путина к его дню рождения.

«Великолепно», — ответил он на вопрос журналистов. Слова премьера приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Керчи в четверг, Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь 51-летия премьера.

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», —прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.