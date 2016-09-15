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Медведеву понравился подарок Путина на день рождения

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Премьер-министр назвал поздравление главы государства великолепным

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что ему очень понравился подарок президента России Владимира Путина к его дню рождения.

«Великолепно», — ответил он на вопрос журналистов. Слова премьера приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Керчи в четверг, Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь 51-летия премьера.

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», —прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Медведеву понравился подарок Путина на день рождения

Премьер-министр назвал поздравление главы государства великолепным

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