Путин напутствовал россиян перед выборами

Глава Российского государства Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы в воскресенье, 18 сентября. Он заявил, что рассчитывает на ответственность и взвешенную позицию жителей страны на выборах.

Владимир Путин заявил в телеобращении к россиянам в связи с предстоящими 18 сентября выборами в Госдуму, что всем участникам избирательной кампании в РФ были созданы равные условия.

«Избирательная кампания завершается. Всем ее участникам были созданы равные условия для открытой справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов», — подчеркнул он.

Президент назвал выборы в Госдуму ключевым событием.

«Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России», — сказал он.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на ответственную, взвешенную гражданскую позицию россиян.

«Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою позицию.

Уверен, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о ее будущем. Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!» — резюмировал глава государства.

