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Экс-начальник таможни аэропорта Внуково скрылся от следствия

С места работы генерал, объявленный сегодня в розыск, уволился дистанционно, прислав рапорт на увольнение

Бывший начальник таможни аэропорта Внуково Юрий Шебуняев скрылся от следствия минувшим летом. С места работы генерал, объявленный сегодня в розыск, уволился дистанционно, прислав рапорт на увольнение.

Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

В четверг «Известия» сообщили, что генерал Юрий Шебуняев объявлен в международный розыск по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции.

Экс-начальник аэропорта Внуково подозревается в превышении полномочий.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Экс-начальник таможни аэропорта Внуково скрылся от следствия

С места работы генерал, объявленный сегодня в розыск, уволился дистанционно, прислав рапорт на увольнение

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