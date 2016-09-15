Экс-начальник таможни аэропорта Внуково скрылся от следствия

Бывший начальник таможни аэропорта Внуково Юрий Шебуняев скрылся от следствия минувшим летом. С места работы генерал, объявленный сегодня в розыск, уволился дистанционно, прислав рапорт на увольнение.

Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

В четверг «Известия» сообщили, что генерал Юрий Шебуняев объявлен в международный розыск по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции.

Экс-начальник аэропорта Внуково подозревается в превышении полномочий.