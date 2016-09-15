Задержанный в Воронеже лайнер «Грозный Авиа» вылетит в ближайшее время

Задержанный в аэропорту Воронежа самолет авиакомпании «Грозный Авиа» вылетит в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольников.

«Через два часа самолет вылетит», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

При этом летный директор компании Ануар Кундетов добавил, что самолет в настоящее время уже почти готов к вылету.

«Мы готовы вылететь прямо сейчас. Но по нашей просьбе пришла транспортная полиция, мы с ней отработаем и вылетаем. Всё, у нас никаких препятствий нет», — заявил он.

Кундетов также отметил, что не имеет информации о том, что помогло разрешению ситуации.

В пресс-службе самого аэропорта задержку вылета объяснили тем, что авиакомпания не оплатила заправку топливом.

«В связи с тем, что перед вылетом самолета авиакомпании «Грозный Авиа» не была оплачена заправка самолета топливом, он был технически не готов к вылету. После внесения необходимой оплаты самолет заправили, и началась загрузка оборудования», — говорится в сообщении представительства воздушной гавани.

Напомним, как ранее в четверг писали «Известия», администрация аэропорта Воронежа заблокировала самолет авиакомпании «Грозный Авиа» тяжелой техникой и не дает воздушному судну вылететь в столицу Чечни. Как пояснял летный директор авиаперевозчика Ануар Кундетов, у компании нет долгов, но они есть у фирмы «Компас», арендовавшей самолет. Он также отметил, что юристы уже занимаются этим вопросом.