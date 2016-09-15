Полковник-миллиардер Захарченко не понимает, в чем его вина

Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители обнаружили 8,5 млрд рублей, попросил следствие объяснить его вину.



Об этом сообщил его адвокат Александр Лебедевич.

«Обвинения Захарченко не конкретизированы и размыты. Мы подали ходатайство в Следственный комитет РФ, чтобы Захарченко и нам разъяснили, в каких его действиях усматривается состав преступления, в чем заключается вина нашего подзащитного», — цитирует слова защитника агентство «РИА Новости».



Кроме того, Лебедевич рассчитывает подать ходатайство о проведении очной ставки с представителями «Нота-Банка», которые заявили, что Захарченко предупредил руководство компании о предстоящих обысках.



Он также сообщил, что подал в прокуратуру жалобу на проведение обысков в квартире отца обвиняемого с требованием вернуть ему личные вещи.



Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. По информации журналистов, всего было обнаружено шесть счетов, на каждом из которых находятся суммы от €45 млн до €47 млн. Это значит, что в общей сложности на счетах находится около €300 млн.



Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко взяли под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следствия.



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