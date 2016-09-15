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В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из торгового центра

В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Жемчужная плаза»

В Санкт-Петербурге прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Жемчужная плаза». Сотрудники экстренных служб Северной столицы прибыли к ТЦ, расположенному на Петергофском шоссе, после звонка о заложенной бомбе.

По данным МЧС, эвакуировано около 600 человек. На месте ЧП работают кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Территория около ТЦ оцеплена, сообщили в экстренных службах города.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из торгового центра

В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Жемчужная плаза»

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