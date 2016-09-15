Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Глава WADA не верит, что за хакерскими атаками стоят российские власти

Крейг Риди считает, что это просто слухи, однако за атаками стоят люди из России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил сомнение в том, что за атакой хакеров на агентство стоят российские власти. 

«Я бы очень удивился, узнав, что российское правительство имело непосредственное отношение к этим атакам», — цитирует слова Риди «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что люди, причастные к взлому базы данных WADA, связаны с Россией.

Напомним, 13 сентября группа хакеров Fancy Bear опубликовала информацию о том, что ряд американских спортсменов и спортсменок предоставляли Всемирному антидопинговому агентству медицинские справки, которые являлись основаниями для употребления атлетами запрещенных веществ.

В частности, были опубликованы материалы об анализах сестер Винус и Серены Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро гимнастки Симоны Байлз.

В WADA заявили, что киберпреступники действовали в интересах России, которая якобы таким образом отомстила за доклады о государственной системе допинга в российском спорте и отстранение национальной паралимпийской сборной от Игр в Рио.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь в расследовании хакерских атак на серверы WADA, если такой запрос поступит. 

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Глава WADA не верит, что за хакерскими атаками стоят российские власти

Крейг Риди считает, что это просто слухи, однако за атаками стоят люди из России

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке