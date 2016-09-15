Глава WADA не верит, что за хакерскими атаками стоят российские власти

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил сомнение в том, что за атакой хакеров на агентство стоят российские власти.



«Я бы очень удивился, узнав, что российское правительство имело непосредственное отношение к этим атакам», — цитирует слова Риди «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что люди, причастные к взлому базы данных WADA, связаны с Россией.

Напомним, 13 сентября группа хакеров Fancy Bear опубликовала информацию о том, что ряд американских спортсменов и спортсменок предоставляли Всемирному антидопинговому агентству медицинские справки, которые являлись основаниями для употребления атлетами запрещенных веществ.



В частности, были опубликованы материалы об анализах сестер Винус и Серены Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро гимнастки Симоны Байлз.



В WADA заявили, что киберпреступники действовали в интересах России, которая якобы таким образом отомстила за доклады о государственной системе допинга в российском спорте и отстранение национальной паралимпийской сборной от Игр в Рио.



В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь в расследовании хакерских атак на серверы WADA, если такой запрос поступит.



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