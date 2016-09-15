В Совфеде назвали «политической шизофренией» нападки Парубия на Россию

Нападки спикера украинской Верховной рады Андрея Парубия на Россию на выступлении в ходе Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы находятся на грани «политической шизофрении». Об этом заявил зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов.

«Я лично это воспринимаю на грани политической шизофрении, надо обладать такой скудностью ума, чтобы в такой аудитории при обсуждении очень важной для всей Европы темы миграционного кризиса опускаться до выпадов по двусторонней повестке дня, потому что те, кто здесь присутствовали, восприняли это как нарушение общепринятого кодекса межпарламентского общения», — сказал Умаханов, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Вице-спикер Совфеда также отметил очевидность непонимания Украиной того, что обсуждение двусторонних отношений «изрядно надоело» международному сообществу и «явно не добавляет Украине авторитета».

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе Конференции глав европейских парламентов призвал не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, это «было бы исторической ошибкой». Парубий утверждает, что Россия за последние два года не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, а также назвал страну «государством-агрессором».

Ранее в четверг председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что без России ПАСЕ не сможет в полной мере реализовать свой потенциал. По его словам, в кулуарах ассамблеи наблюдаются серьезные качественные изменения отношения к России и российской делегации в ПАСЕ. Он также отметил, что считает близким момент, когда РФ в полном объеме возобновит свое участие в деятельности ПАСЕ.