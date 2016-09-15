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Китай вывел на расчетную орбиту космическую лабораторию «Тяньгун-2»

На борту «Тяньгун-2» насчитывается 14 видов научного оборудования

Китай отправил на расчетную орбиту космическую лабораторию «Тяньгун-2». Старт космического корабля состоялся в 17 часов 04 минуты по московскому времени с китайского космодрома Цзюцюань.

 Задача «Тяньгун-2» — проверка технологий работы систем жизнеобеспечения для будущей орбитальной станции. Эксперименты пройдут на расстоянии  380 км от Земли. В октябре орбиту лаборатории поднимут еще на 13 км и отправят к ней корабль «Шэньчжоу-11» с двумя космонавтами  на борту.

Экспедиция космонавтов продлится 33 дня.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Китай вывел на расчетную орбиту космическую лабораторию «Тяньгун-2»

На борту «Тяньгун-2» насчитывается 14 видов научного оборудования

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Анатолий Вассерман

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