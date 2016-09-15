Китай вывел на расчетную орбиту космическую лабораторию «Тяньгун-2»

Китай отправил на расчетную орбиту космическую лабораторию «Тяньгун-2». Старт космического корабля состоялся в 17 часов 04 минуты по московскому времени с китайского космодрома Цзюцюань.

Задача «Тяньгун-2» — проверка технологий работы систем жизнеобеспечения для будущей орбитальной станции. Эксперименты пройдут на расстоянии 380 км от Земли. В октябре орбиту лаборатории поднимут еще на 13 км и отправят к ней корабль «Шэньчжоу-11» с двумя космонавтами на борту.



Экспедиция космонавтов продлится 33 дня.

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