Как танки изменились за 100 лет

15 сентября 1916 года в ходе Первой мировой войны впервые в истории военных действий был применен танк, получивший свое название от английского слова tank — «цистерна», так как поначалу ею и прикидывался для маскировки. Это произошло в ходе франко-британской союзнической операции на Сомме. Немцев тогда одолеть не удалось, зато в историю машина вошла как первый танк, ставший прородителем целых поколений бронемашин.



Первый британский танк МК-5 выпускался в модификациях "самец" и "самка". "Самец" был вооружен пушками, а "самка" пулеметами. Уже на завершающем этапе войны появились танки со смешанным вооружением, получившие неофициальное название "гермофродиты". Любопытно, что оба сохранившихся до нашего времени "гермофродита" стоят как памятники в Луганске.

За 100 лет танки проделали путь от оружия преимущественно психического подавления до одной из самых грозных систем вооружения. "Известия" составили наглядное пособие по эволюции танков за вековую историю.

