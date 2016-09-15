Улюкаев не согласился со сценарием Минфина по цене на нефть

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что стоимость нефти в ближайшие три года будет колебаться на уровне $40–45 за баррель.



Он отметил, что существует два прогноза — базовый, который предусматривает цену в $40 за баррель, и «базовый плюс», который, по словам Улюкаева, более реалистичный. По нему предполагается рост до $55 в ближайшие три года.



В связи с этим он выразил несогласие со сценарием Минфина, в котором цена черного золота на 2017 год заложена в размере $30.



«Это не Минфина прогноз, это прогноз одного из сотрудников Минфина, который имеет некие полномочия на высказывания. Не согласен с $30, совсем не согласен», — цитирует слова Улюкаева агентство ТАСС.



Ранее замминистра финансов Максим Орешкин на конференции Fitch Ratings заявил, что Минфин РФ считает весьма вероятной реализацию стрессового сценария с ценой на нефть в $30 за баррель в ближайшие несколько лет.



По его словам, если сбудутся негативные прогнозы по динамике мировой экономики, то и для нефтяного рынка «ничего хорошего не будет». В очередной раз будут пересмотрены прогнозы по динамике спроса.



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