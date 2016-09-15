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В Сургуте общественники самовольно установили бюст Сталина

В установке бюста Сталина на набережной Оби участвовали около 50 человек, среди которых — ветераны

На набережной реки Оби в Сургуте общественники установили бронзовый бюст Иосифа Сталина. В установке бюста участвовали около 50 человек, среди которых — ветераны.

Представитель инициативной группы Денис Ханьжин рассказал СМИ, что общественники обратились в комиссию города по топонимике и предложили установить памятник, но ответа от чиновников не последовало. В администрации устно предложили решить вопрос при помощи общественного совета, но не создали его. Поскольку большинство общественников высказались за установку бюста Сталина, то его установили.

Примечательно, что бюст Сталина установлен в непосредственной близости от места, где ранее планировалось установить монумент репрессированным.

Начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая заявила, что бюст Сталина установлен незаконно.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Сургуте общественники самовольно установили бюст Сталина

В установке бюста Сталина на набережной Оби участвовали около 50 человек, среди которых — ветераны

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