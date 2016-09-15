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Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину на день рождения

Премьеру очень понравился подарок президента — полотно под названием «В цеху»

Глава Российского государства Владимир Путин лично вручил премьер-министру Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь прошедшего накануне дня рождения премьера.

Владимир Путин, который накануне поздравил Дмитрия Медведева с 51-м днем рождения по телефону, в четверг в ходе заседания президиума правительства подарил ему подарок.

Президент презентовал премьеру картину «В цеху».

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», — прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.

Позже Медведев сказал, что ему очень понравился подарок президента России Владимира Путина к его дню рождения. «Великолепно», — ответил он на вопрос журналистов.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину на день рождения

Премьеру очень понравился подарок президента — полотно под названием «В цеху»

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