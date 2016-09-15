Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву картину на день рождения

Глава Российского государства Владимир Путин лично вручил премьер-министру Дмитрию Медведеву картину «В цеху» в честь прошедшего накануне дня рождения премьера.

Владимир Путин, который накануне поздравил Дмитрия Медведева с 51-м днем рождения по телефону, в четверг в ходе заседания президиума правительства подарил ему подарок.

Президент презентовал премьеру картину «В цеху».

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается», — прокомментировал президент свой подарок под дружный смех и аплодисменты в зале.

Путин поздравил Медведева с ДР: Хочу подарить картину, она близка к тому, чем вы занимаетесь. Называется "В цеху" pic.twitter.com/FRqFlYdFKQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 сентября 2016 г.

Позже Медведев сказал, что ему очень понравился подарок президента России Владимира Путина к его дню рождения. «Великолепно», — ответил он на вопрос журналистов.