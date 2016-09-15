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Матвиенко: власти стараются учесть нужды местного населения Крыма

Глава Совета Федерации отметила, что впервые крымско-татарский язык получит в Крыму статус государственного, наравне с русским и украинским

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти России в Крыму стараются учесть все нужды местного населения и назвала политическими спекуляциями выступление представителя Украины на Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы в Страсбурге.

«Впервые крымско-татарский язык получит статус государственного наравне с русским и украинским, что закреплено в уставе Крыма», — добавила Валентина Матвиенко.

«Это правда, в чем могли убедиться независимые европейские парламентарии, которые неоднократно посетили Крым. А все остальное, в том числе то, что мы слышали в этом зале— политические спекуляции», — приводит РИА Новости слова главы Совета Федерации.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Матвиенко: власти стараются учесть нужды местного населения Крыма

Глава Совета Федерации отметила, что впервые крымско-татарский язык получит в Крыму статус государственного, наравне с русским и украинским

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