Матвиенко: власти стараются учесть нужды местного населения Крыма

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти России в Крыму стараются учесть все нужды местного населения и назвала политическими спекуляциями выступление представителя Украины на Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы в Страсбурге.

«Впервые крымско-татарский язык получит статус государственного наравне с русским и украинским, что закреплено в уставе Крыма», — добавила Валентина Матвиенко.



«Это правда, в чем могли убедиться независимые европейские парламентарии, которые неоднократно посетили Крым. А все остальное, в том числе то, что мы слышали в этом зале— политические спекуляции», — приводит РИА Новости слова главы Совета Федерации.



Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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