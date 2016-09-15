Фигуранты «трубного» дела признали свою вину в суде Петербурга

Шесть фигурантов резонансного дела о хищениях в системе ЖКХ Петербурга, так называемого «трубного» дела, признали свою вину в суде.



Как сообщает агентство «РИА Новости», дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Санкт-Петербурга в особом порядке, без исследования доказательств и вызова на процесс свидетелей.

«Трубное» дело было инициировано губернатором города Георгием Полтавченко в ноябре 2012 года. Материалы проверки были переданы следователям в Москву, после чего столичная спецбригада из 200 следователей, оперативников и спецназовцев МВД приехала для расследования дела в Петербург.



В ходе обысков у председателя комитета по энергетике правительства Санкт-Петербурга Владислава Петрова полицейские изъяли 18 млн рублей, $100 тыс., €100 тыс., сертификат Сбербанка на предъявителя на 11 млн рублей. Однако чиновник проходил по этому делу в качестве свидетеля. Впоследствии он заявил о своей отставке.



В настоящий момент под стражей находятся пять фигурантов «трубного» дела: директор «Управления заказчика Санкт-Петербурга» Константин Мосин, учредитель ООО «Петроком» Андрей Кадкин, заместитель генерального директора ООО «Петроком» Сергей Жуковский, бывший генеральный директор ООО «Петроком» Алексей Муравьев и экс-председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Олег Тришкин.



По версии следствия, чиновники разработали коррупционную схему, с помощью которой деньги, направленные на ремонт труб, оказывались на счетах мошенников. Официально же эти деньги ушли еще пять лет назад на строительство 600-километровой трассы.



Сумма ущерба от действий чиновников составляет не менее 3 млрд рублей.

