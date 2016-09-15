Фигуранты «трубного» дела признали свою вину в суде Петербурга

Сообщается, что их дело будет рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств
Шесть фигурантов резонансного дела о хищениях в системе ЖКХ Петербурга, так называемого «трубного» дела, признали свою вину в суде.
Как сообщает агентство «РИА Новости», дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Санкт-Петербурга в особом порядке, без исследования доказательств и вызова на процесс свидетелей.
«Трубное» дело было инициировано губернатором города Георгием Полтавченко в ноябре 2012 года. Материалы проверки были переданы следователям в Москву, после чего столичная спецбригада из 200 следователей, оперативников и спецназовцев МВД приехала для расследования дела в Петербург.
В ходе обысков у председателя комитета по энергетике правительства Санкт-Петербурга Владислава Петрова полицейские изъяли 18 млн рублей, $100 тыс., €100 тыс., сертификат Сбербанка на предъявителя на 11 млн рублей. Однако чиновник проходил по этому делу в качестве свидетеля. Впоследствии он заявил о своей отставке.
В настоящий момент под стражей находятся пять фигурантов «трубного» дела: директор «Управления заказчика Санкт-Петербурга» Константин Мосин, учредитель ООО «Петроком» Андрей Кадкин, заместитель генерального директора ООО «Петроком» Сергей Жуковский, бывший генеральный директор ООО «Петроком» Алексей Муравьев и экс-председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Олег Тришкин.
По версии следствия, чиновники разработали коррупционную схему, с помощью которой деньги, направленные на ремонт труб, оказывались на счетах мошенников. Официально же эти деньги ушли еще пять лет назад на строительство 600-километровой трассы.
Сумма ущерба от действий чиновников составляет не менее 3 млрд рублей.
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