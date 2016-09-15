Премьер Великобритании одобрила строительство АЭС Hinkley Point

Премьер Великобритании Тереза Мэй одобрила проект строительства АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет. Об этом говорится в заявлении, обнародованном правительством страны.



Стоимость проекта оценивается специалистами в £18 млрд ($23,8 млрд), Hinkley Point реализуют французские и китайские инвесторы. Будущая АЭС будет покрывать до 7% спроса британцев на электроэнергию.



О необходимости строительства АЭС Hinkley Point начали говорить с 2007 года, однако ранее проект подвергался критике. Так, в частности, в Hinkley Point китайским инвесторам будет принадлежать около трети долей, тем самым АЭС станет крупнейшим китайским энергетическим проектом в Европе.



Hinkley Point — первая за два десятилетия АЭС, к строительству которой приступят в Великобритании.