Премьер Великобритании одобрила строительство АЭС Hinkley Point

Стоимость проекта оценивается в £18 млрд ($23,8 млрд), Hinkley Point построят в графстве Сомерсет на юге страны
Премьер Великобритании Тереза Мэй одобрила проект строительства АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет. Об этом говорится в заявлении, обнародованном правительством страны.
Стоимость проекта оценивается специалистами в £18 млрд ($23,8 млрд), Hinkley Point реализуют французские и китайские инвесторы. Будущая АЭС будет покрывать до 7% спроса британцев на электроэнергию.
О необходимости строительства АЭС Hinkley Point начали говорить с 2007 года, однако ранее проект подвергался критике. Так, в частности, в Hinkley Point китайским инвесторам будет принадлежать около трети долей, тем самым АЭС станет крупнейшим китайским энергетическим проектом в Европе.
Hinkley Point — первая за два десятилетия АЭС, к строительству которой приступят в Великобритании.