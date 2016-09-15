Ученые нашли ген, отвечающий за ожирение

Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора и Политехнического университета Вирджинии провели исследование и выяснили, что в клетках мозга мышей есть ген, который отвечает за лишний вес. Если этот ген отключить, то можно справиться с ожирением.

По данным специалистов, в результате исследования, проведенного на мышах, выяснилось, что диета с высоким содержанием жиров изменяет активность мозга. Именно из-за нее у млекопитающих увеличивается склонность к ожирению, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Ученым пока не удалось понять, каким образом это происходит.

Ген Rap1, найденный в нескольких местах организма мышей, в том числе в головном мозге, участвует в формировании памяти и процессах обучения. При этом именно он еще и отвечает за обеспечение энергетического баланса.

В ходе исследования у одной группы животных ученые блокировали активность гена в группе нейронов в гипоталамусе. После этого грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Те испытуемые, у которых искусственно подавили ген Rap1, набрали меньше веса, чем животные в контрольной группе.

Специалисты надеются, что результаты исследования помогут разработать новые методы лечения ожирения.