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Трамп обещает американцам ежегодный прирост ВВП США

Политик добавил, что согласно плану, приготовленному его командой, за 10 лет в США будет создано 25 млн рабочих мест

Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп обещает американцам ежегодный рост экономики на протяжении 10 лет. Трамп уверен, что в случае его избрания президентом США рост экономики США может превысить 4%. С таким заявлением Трамп выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Трамп добавил, что согласно плану, приготовленному его командой, за 10 лет в США будет создано 25 млн рабочих мест. Политик отметил, что не намерен становиться президентом мира, а хочет быть президентом США.

«Пора поставить цель 4% экономического роста, и хотя мои великие экономические специалисты не хотят, чтобы я говорил это, я думаю, мы можем достичь значительно лучшего», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

Выборы президента состоятся в США 8 ноября.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Трамп обещает американцам ежегодный прирост ВВП США

Политик добавил, что согласно плану, приготовленному его командой, за 10 лет в США будет создано 25 млн рабочих мест

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