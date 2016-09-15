Встреча Лаврова и генсека НАТО может состояться на полях ГА ООН

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом может состоятся на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.



«На полях ГА ООН планируется большое количество встреч. Не исключаем проведения и этой», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».

Ранее в пресс-службе альянса заявили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает в ближайшем будущем обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сотрудничество Москвы и военного блока.



Напомним, что 71-я сессия Генассамблеи ООН начала свою работу во вторник, 13 сентября, в Нью-Йорке. Ежегодные общие дебаты начнутся 20 сентября и продлятся до 26 сентября.

