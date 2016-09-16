Большинство лидеров партий проголосуют в Москве

Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы практически уже завершилась. По словам экспертов, она в этом году она прошла в спокойной нескандальной атмосфере. По мнению аналитиков, ровный характер кампании связан с тем, что появились одномандатники, и повестка с федерального уровня ушла "во дворы".

- Предсказуемый характер кампании сделал ее спокойной. Тот, кто использовал народную повестку, тот и имеет определенные преимущества, - пояснил «Известиям» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. - Избирателей в меньшей степени волнует федеральная повестка, в большей - региональная и местная. Судьба придомовой территории, жизнь двора волнует людей значительно сильнее высоких материй, связанных с большой политикой.

В большинстве своем лидеры партий - участниц гонки будут голосовать в Москве.

Лидер партии «Единой России» Дмитрий Медведев в первой половине дня, скорее всего, отправится в школу №1118, которая находится недалеко от улицы Мосфильмовской. Он обычно приезжает туда с супругой, чтобы проголосовать. Вечером, после 20.00 его ждут в штабе в Банном переулке, где размещается центральный исполнительный комитет партии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосует на избирательном участке №2714, в школе 814 по ул. Матвеевская 20/2. В центральном штабе партии в течение дня будут работать партийные руководители, эксперты, юристы, журналисты и «горячая линия». Около 21.00 туда приедет и сам Владимир Жириновский.

- Будем вести диалог с регионами, давать оперативные комментарии и отслеживать нарушения. Ни плясок, ни песен, ни баянов у нас не будет, - прокомментировали в партии.

Утром 18 сентября руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отдаст свой голос на избирательном участке № 73 в школе 1243 в Малом Кисловском переулке, 12/8, строение 1. В день выборов Центральный штаб партии будет открыт для журналистов 24 часа, и по итогам дня Сергей Миронов проведет конференцию.

- Поддержать политиков придут известные артисты и общественные деятели, - рассказали в аппарате партии, однако отказались уточнить, кто именно из артистов придет в штаб эсеров.



Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опустит свой бюллетень в Доме творчества на Миуссах по ул. Александра Невского, д. 4.



По этому же адресу отправится голосовать и глава «Гражданской платформы» Ринат Шайхутдинов. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе партии. В 16:00 в Москве по ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр.1 состоится заседание избирательного штаба партии «Гражданская платформа», в ходе которого запланирован сеанс видеоконференцсвязи с региональными отделениями.



Глава «Родины» Алексей Журавлев проголосует на избирательном участке Воронежа на ул. Танеева, д. 4. Затем у родинцев запланированы три пресс-конференции и неформальная встреча с членами партии.



Глава «Зеленых» Анатолий Панфилов проголосует в столице на избирательном участке №461 в 12.00 на улице Розанова, д. 8, а к 13.00 приедет в офис партии на Большую Якиманку.



Лидер "Партии Роста" Борис Титов также отдаст свой голос в Москве, в пункте голосования по адресу Большой Могильцевский переулок, дом 4. В полдень у партии начнет работать Ситуационный центр, который находится на улице Делегатов, д. 7.



Глава «Патриотов России» Геннадий Семигин проголосует на участке № 436 по ул. Немчинова, д. 8. После 18:00 будет работать штаб партии по адресу Смоленский бульвар, 11.



Лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин опустит свой бюллетень в урну на участке №726 в школе № 283 по ул. Широкая, 21а. Мероприятий на этот день у партии не запланировано.



Глава партии "Пенсионеры России" Владимир Бураков проведет утром рабочее совещание и поедет голосовать на участок №670 по адресу Старомарьинское шоссе, д. 50 в школе №1956.



Лидер партии "Коммунисты Россиии" Максим Сурайкин проголосует в самом центре Москвы на одном из участков, расположенных на улице Новослободской.

Глава партии "Яблоко" Эмилия Слабунова планирует проголосовать на участке №174 в школе №171, по адресу Комсомольский проспект, д. 43. В офисе партии на улице Пятницкой будут работать наблюдатели и колл-центр.

Пресс-секретарь партии «Парнас» Алла Полищук в течение дня на телефонные звонки корреспондента «Известий» не отвечала.

Представители всех 14 партий будут присутствовать в воскресенье и в Центральной избирательной комиссии. Члены рабочей группы по контролю за использованием ГАС «Выборы» смогут присутствовать в сердце этой системы — машинном зале. Там они будут наблюдать за цифрами, которые в единый день голосования начнут приходить из территориальных избирательных комиссий в автоматическом режиме.