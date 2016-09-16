Серого дельфина и малую косатку исключат из Красной книги России

До конца октября будет обновлена Красная книга России, которая не переиздавалась с 1997 года. Список животных, подлежащих охране, изменится на 30%: в книгу попадут гималайский медведь, сайгак, виды северного оленя, ранее не подлежавшие охране, а также ряд осетрообразных рыб, пресмыкающихся, птиц. Среди животных, исключенных из Красной книги, восемь из отряда китообразных. Минприроды также предлагает ужесточить ответственность за добычу краснокнижных животных.

Как сообщили «Известиям» в Минприроды, список видов животных, подлежащих охране, уже утвержден комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным. Готов и перечень «кандидатов на удаление» из Красной книги.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил «Известиям», что Красная книга Российской Федерации обновляется впервые с момента ее создания.

— Мы подготовили проект нового списка краснокнижных видов, а также перечень исключаемых из Красной книги животных, — пояснил Сергей Донской. — Такие списки не переиздавалась с 1998 года. При этом согласно порядку утверждение обновленного списка редких видов рекомендовано осуществлять один раз в десять лет.

Сергей Донской подчеркнул, что Красная книга — это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами. И ведомство планирует ужесточить наказание для них.

— За браконьерскую добычу любого краснокнижного вида предусмотрена уголовная ответственность, по некоторым видам — тюремные сроки, мы ужесточили ответственность в 2013 году и сейчас хотим дополнительно повысить степень наказания за браконьерство. Эти нормы работают, судебные решения по браконьерам принимаются, это значительно снижает сам риск незаконной охоты и торговли редкими животными, — уверен Сергей Донской.

Новый список — это результат работы ученых ведущих институтов России, в первую очередь относящихся к РАН. Но при обсуждении проекта будет учтено и мнение общественных экологических организаций.

— Нам важно оценить возможные риски прежде всего при исключении из Красной книги РФ — поскольку сразу же меняется степень ответственности, — пояснил министр. — Сейчас, по оценкам научных специалистов, из Красной книги можно исключить 72 беспозвоночных и 55 позвоночных видов. Их место займут другие виды, численность и среда обитания которых страдают от деятельности человека. Однако я попросил тщательно проработать вопрос по ряду китообразных — горбачу, морской свинье, другим видам, которые планируется исключить из списка. Из крупных млекопитающих вносить в Красную книгу планируем сайгака и гималайского медведя.

Окончательное решение будет принято в конце октября на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов. Обновленный список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, расширился — сейчас там 425 видов животных (раньше было 415).

Как рассказал «Известиям» Николай Формозов, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, член комиссии по выживанию видов МСОП, обсуждение некоторых «кандидатов» на включение в Красную книгу проходило особенно остро, потому что это изменение затрагивало сферы интересов коммерческих структур. В частности, пришлось побороться за судьбу гималайского медведя, нынешняя численность которого не превышает 6,5 тыс. особей.

— Медведь был включен в Красную книгу СССР, потом под давлением охотничьего лобби его исключили, — объяснил Николай Формозов. — Сейчас он находится в очень уязвимом положении: корейские и китайские компании вырубили на Дальнем Востоке колоссальные массивы кедра. Чтобы кедрачи восстановились до былых масштабов, нужно примерно столетие. Особенность этого вида в том, что гималайский медведь устраивает берлоги в дуплах крупных деревьев. Представьте себе, какое должно быть дерево, с каким дуплом, чтобы такой немаленький мишка мог перезимовать! Количество дуплистых кедров очень быстро уменьшалось. А ведь именно в таких берлогах самки приносят детенышей, защищая их тем самым от крупных хищников.

Эксперт также уточнил, что наша популяция гималайского медведя еще в относительно неплохом состоянии по сравнению с Юго-Восточной Азией.

— Поэтому на нас лежит ответственность за этот вид перед всем миром. Но, к великому сожалению, существует большое количество ученых, которые прямо или косвенно связаны с охотничьим лобби. А ему интересно оставить мишку вне Красной книги, так как это объект валютной охоты — охотиться на него приезжают иностранцы. Еще гималайский медведь является важным элементом восточной медицины, что способствует развитию браконьерства: сотни лап медведей вывозятся в Китай.

В список видов, исключенных из Красной книги, попали восемь представителей китообразных: серый дельфин, морская свинья, малая косатка и другие. Это не означает, что на них будет разрешена охота, пояснил «Известиям» завлабораторией Института проблем экологии и эволюции, член бюро комиссии по Красной книге Валентин Ильяшенко.

— Эти киты включены в список международной китобойной комиссии, которая ввела мораторий на любое коммерческое использование китов (кроме нужд аборигенов) еще в 1982 году. То есть охота на них запрещена, в том числе на территории России, — объяснил он.

Алексей Яблоков, член комиссии по Красной книге, доктор биологических наук, профессор, советник Российской академии наук, считает решение по китообразным преждевременным.

— Было предложение сделать приложение к Красной книге: список тех видов, которые не попали в Красную книгу, но на них нужно обратить внимание, — отметил Алексей Яблоков. — Если приложения не будет, то тогда нельзя исключать из Красной книги виды, которые у нас находятся на границе ареала и периодически к нам заходят, потому что у нас нет надежных данных о том, что численность их выросла.

Иного мнения придерживается Роман Мнацеканов, старший координатор регионального отделения «Российский Кавказ», WWF России. В беседе с корреспондентом «Известий» он привел пример серого гуся, который будет внесен в Красную книгу, хотя еще не исчерпаны все другие возможности по сохранению этого вида. Популяцию можно было попробовать восстановить временным запретом на охоту на этот вид.

— Идея Красной книги в сохранении вида и восстановлении его численности, — сказал Роман Мнацеканов. — Она должна быть не панацеей, а действенным механизмом, когда мы четко понимаем, что численность вида резко сократилась и нужно принимать экстренные меры для его сохранения. Как, например, с сайгаком: в 50-х годах численность была 700 тыс. голов, сейчас порядка 3–5 тыс.

Помимо обновления списков краснокнижных животных Минприроды предлагает ужесточить меры наказания для нарушителей. В действующей редакции УК РФ отсутствует норма об ответственности за торговлю в интернете. Предлагается ввести наказание принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до 1,5 млн рублей или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет. Если же подобное нарушение совершено организованной группой, то ее участников будет ждать лишение свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до 3 млн рублей.

