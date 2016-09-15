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В Нальчике главного борца с коррупцией заподозрили во взятке

Сначала подозреваемый просил от чиновника 2 млн рублей, но в ходе беседы сумма снизилась до миллиона. Задержание подозреваемых проводили сотрудники ФСБ

Руководитель отдела противодействия коррупции УМВД РФ в Нальчике подозревается в получении взятки в крупном размере. Предполагается, что подозреваемый, зная о расследовании, которое проводят его подчиненные в отношении одного из чиновников Минсельхоза КБР, потребовал от последнего деньги за прекращение расследования.

Сначала главный борец с коррупцией просил 2 млн рублей, в ходе беседы сумма снизилась до миллиона. Посредником в передаче денег должен был стать замминистра сельского хозяйства КБР.

Задержание подозреваемых прошло в среду, 14 сентября, когда  чиновник принес 1 млн рублей в Дом правительства КБР. Как было условлено, он передал деньги замминистра сельского хозяйства, после чего взяткодателя и посредника задержали сотрудники УФСБ России по КБР.

Оба чиновника Минсельхоза отстранены от занимаемых должностей, следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Нальчике главного борца с коррупцией заподозрили во взятке

Сначала подозреваемый просил от чиновника 2 млн рублей, но в ходе беседы сумма снизилась до миллиона. Задержание подозреваемых проводили сотрудники ФСБ

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