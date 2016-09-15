В Польше сконструируют точную модель самолета Леха Качиньского

В Польше сконструируют аэродинамическую модель самолета президента Леха Качиньского, который разбился при заходе на посадку в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщил глава комиссии, расследующей крушение воздушного судна, Вацлав Берчиньский.



«Продолжается строительство аэродинамической модели для исследований в туннеле в разных конфигурациях — полета и посадки без куска крыла», — цитирует слова Берчиньского агентство «РИА Новости».



По его словам, это прольет свет на то, что случилась с лайнером в конечной фазе полета.



Берчиньский отметил, что два месяца назад он написал письмо в МАК с просьбой предоставить доступ к обломкам Ту-154М и «черным ящикам», однако ответа он пока не получил.



При этом Берчиньский заверил, что точную модель воздушного судна можно создать и с использованием тех обломков, что имеются в распоряжении польской стороны.



«Мы изучаем те части обломков, что есть в Польше. Мы создадим очень точную компьютерную модель», — сказал он.



Ранее глава минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что принял решение рассекретить архивные материалы, которые касаются гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.



В феврале он анонсировал новое расследование по крушению самолета президента Леха Качиньского. Результаты предыдущей проверки показали, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета заключили, что пилоты Ту-154М приняли решение о посадке, хотя был туман. По одной из версий, летчики захотели посадить лайнер, понимая все риски, так как на них давили высокопоставленные пассажиры.



Напомним, самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года в условиях плохой видимости. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Они летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Всего в катастрофе погибли 96 человек.

