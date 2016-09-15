Украина возмущена поездкой Путина и Медведева в Крым

Украина по-прежнему считает территорию Крыма своей, потому направит ноту протеста России. Возмущение украинских властей вызвал визит в Крым президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяну Беца.

Беца отметила, что на Украине реагируют на каждый случай въезда в Крым без согласия украинской стороны, передает УНИАН.

«Российскому внешнеполитическому ведомству будет направлена сегодня соответствующая нота протеста. Мы реагируем на каждый случай несанкционированного въезда на территорию Крыма без согласия украинской стороны, как российского руководства, так и любых других иностранных граждан», — сказала пресс-секретарь МИД Украины.

В Крыму сегодня состоялось заседание президиума Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин.

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