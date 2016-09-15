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СМИ: 12 человек пытались перекрыть Тверскую улицу в Москве

В итоге четыре нарушителя порядка были задержаны и отправлены в отделение полиции

Столичные полицейские задержали четырех человек за попытку перекрыть Тверскую улицу в центре Москвы.

Вечером в четверг порядка 12 человек растянули транспарант и выстроились поперек Тверской улицы, перекрыв ненадолго движение по трем полосам главной дорожной артерии города. Они требовали вернуть им социальное жилье, которого их якобы лишили.

После задержания митингующие были доставлены в Тверской отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов составят на них административные протоколы, а затем доставят в суд для рассмотрения их дел. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в столичной полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве о несанкционированной акции не знают.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

СМИ: 12 человек пытались перекрыть Тверскую улицу в Москве

В итоге четыре нарушителя порядка были задержаны и отправлены в отделение полиции

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