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Главу Росимущества Северной Осетии подозревают в хищении 61 млн рублей

Алан Цабиев мог осуществить хищение 61 млн рублей при продаже земли завода «Разряд», сделка была заключена в 2013 году

Руководитель территориального управления Росимущества Северной Осетии задержан во вторник, арест в четверг продлен на 72 часа.  Алан Цабиев мог осуществить хищение 61 млн рублей при продаже земли завода «Разряд», сделка была заключена в 2013 году.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что сумма ущерба от осуществленной сделки составила 390 млн рублей. Земля завода была продана за 82 млн рублей, в настоящее время исполнительный директор оборонного предприятия Руслан Газаев находится под домашним арестом по подозрению в хищении.

Завод «Разряд» входит в госкорпорацию «Ростех».

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Главу Росимущества Северной Осетии подозревают в хищении 61 млн рублей

Алан Цабиев мог осуществить хищение 61 млн рублей при продаже земли завода «Разряд», сделка была заключена в 2013 году

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