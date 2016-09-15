Песков: визит Путина в Хиросиму и Нагасаки пока согласовывается

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя приглашение главы государства посетить японские города Хиросима и Нагасаки, заявил, что программа визита пока согласовывается через дипломатические каналы.

Пескова спросили, планирует ли президент посетить Хиросиму и Нагасаки. «Программа визита будет согласовываться по дипломатическим каналам», — ответил пресс-секретарь, сообщает «РИА Новости».

Ранее администрации Хиросимы и Нагасаки через посла РФ в Токио передали приглашение президенту России Владимиру Путину посетить эти города в ходе его планируемого визита в Японию в декабре.

Напомним, в 1945 году ВВС США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс.

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